Предприниматель Илон Маск получил предложения о сотрудничестве его новой "Американской партии" от партии Эндрю Янга "Вперед", Либертарианской партии и нескольких политических консультантов.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Создание третьей партии в США - непростая задача, и для этого нужна организация, способная собрать подписи тысяч избирателей в штате, чтобы просто попасть в бюллетень. У Маска есть деньги, чтобы сделать это.

Янг сказал, что он может помочь Маску набрать кандидатов в округах палаты представителей, чтобы бросить вызов действующим сенаторам на промежуточных выборах в следующем году. Его партия насчитывает 46 избранных должностных лиц, представляющих партию.

Либертарианская партия призвала Маска присоединиться к ней на основе общих интересов в области финансовой ответственности и озабоченности дефицитом. Либертарианская партия имеет самый широкий доступ к избирательным бюллетеням среди мелких партий и регулярно выдвигает кандидатов на должности на всех уровнях власти.

Организация No Labels, которая рассматривала возможность выдвижения независимого кандидата в президенты в 2024 году, тоже заинтересована в сотрудничестве с Маском, пишет Axios.

Напомним, на днях Маск объявил о создании новой "Американской партии".

Министр финансов Скотт Бессант выразил уверенность в том, что Маск не будет популярен среди избирателей.