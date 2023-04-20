Американский телеканал Fox согласился выплатить во внесудебном порядке компенсацию $787,5 млн производителю машин для голосования Dominion Voting Systems.

Ранее Dominion подала на телекомпанию в суд за неоднократные утверждения в том, что машины для голосования были подкручены так, чтобы Дональд Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года.

Соглашение между Fox и Dominion стало крупнейшим в истории США внесудебным соглашением о клевете с участием медиакомпании.

Комментируя соглашение с Dominion, телекомпания Fox News признала, что "некоторые утверждения о Dominion оказались ложными".

Внесудебная договоренность была достигнута в последний момент: по делу уже был назначен совет присяжных, а следующим этапом должно было стать начало непосредственно судебного разбирательства с вызовом свидетелей, дачей показания под присягой, рассмотрением документов, внутренней переписки, касающейся дела, и т.д.

В числе свидетелей, которых Dominion затребовала в суд, значился Руперт Мердок, возглавляющий совет директоров Fox Corp., его сын Лаклан Мердок, занимающий пост гендиректора компании, а также ведущие и редакторы телеканала, которые участвовали в подготовке программ о подтасовках выборов при помощи машин для голосования Dominion.

Изначально компания требовала компенсации в размере $1,6 млрд, однако в итоге стороны договорились о выплате вдвое меньше.

Это не первый иск, поданный Dominion после президентских выборов 2020 года. В январе 2021 года компания обвинила в клевете бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который утверждал, что Dominion причастна к якобы имевшим место фальсификациям в ходе выборов.

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