Афганистан отказал президенту США Дональду Трампу в возвращении под американский контроль авиабазы "Баграм".

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел талибов Закир Джалал в соцсетях.

По его словам, Кабул готов к диалогу с Вашингтоном, основанному на "взаимном уважении и общих интересах", но "не допустит восстановления военного присутствия США".

"На протяжении всей истории афганцы не принимали военного присутствия, и эта возможность была полностью отвергнута в ходе переговоров в Дохе и заключенного соглашения, но двери открыты для других форм взаимодействия", - сказал сотрудник МИД "Талибана".

Напомним, накануне Трамп заявлял, что хочет вернуть войска США в Афганистан.

"Кстати, мы пытаемся вернуться туда (на авиабазу в Баграме, - Ред.). Это может быть небольшой сенсационной новостью... Это в час езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие", - сказал Трамп на совместном брифинге.

