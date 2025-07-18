Белый дом приказал сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья, предназначенного для детей в Афганистане и Пакистане. Решение принято из-за истечения срока годности.

Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

По данным издания, это связано с приостановкой работы USAID.

Печенья на 800 тыс. долл. хватило бы, чтобы прокормить 1,5 млн детей в течение недели. Обычно его раздают, когда люди лишились жилья в результате стихийного бедствия или бежали от военных действий.

Чиновники просили отправить его, но оно так и пролежало на складе в Дубае.

"Если у чего-то заканчивается срок годности, мы это выбрасываем. Это вопрос безопасности", - заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Ранее мы писали, что агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) было вынуждено сократить поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, поскольку атаки на линии фронта усиливаются. О сокращении ведомство заявило, обвинив в этом приостановку помощи США и более широкое сокращение донорской помощи.

Также агентство Reuters писало, что Соединенные Штаты прекращают финансирование расследований военных преступлений в Украине.