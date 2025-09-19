Пресс-секретарь Кремля Дмитий Песков прокомментировал слова главы Белого дома США Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин "подвёл его" в контексте украинского урегулирования.

Слова кремлёвского спикера цитируют политические телеграм-каналы.

"Мы исходим из того, что Соединённые Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно", – сказал Песков.

Напомним, сказав: "Не время просить Путина о прекращении огня", Трамп выбрал другой способ давления на Россию.

Война в Украине продолжается 1304-й день. Последние новости с ключевыми событиями 19 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1303-го дня. В четверг войска РФ снова продвинулись на купянском направлении: в районе деревень Кондрашовки и Степной Новосёлки. Мониторинговые каналы также зафиксировали продвижение противника в районе Новоивановки, что на границе Запорожской и Днепропетровской областей. А украинские военные сообщили о заходе россиян в западную часть Покровска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.