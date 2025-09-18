"Не время просить Путина о прекращении огня". Трамп выбрал другой путь давления на Россию
Президент США Дональд Трамп снова дал понять, что не будет вводить жесткие санкции против РФ до тех пор, пока европейцы не введут аналогичные санкции и не откажутся от закупок российской нефти.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.
"Я готов пойти на другие меры, но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России", – сказал он.
При этом Трамп отметил, что рассчитывает на "хорошие новости" в отношении урегулирования в Украине.
Также Трамп добавил, что президенту РФ Владимиру Путину придется остановить войну, если цены на нефть упадут.
Во время общения с журналистами на борту Air Force One Трамп подметил, что сейчас не время просить Путина о прекращении огня.
"Кажется, сейчас не время просить Путина о прекращении огня. Если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры. Необходимо дальше снижать цены на нефть. Если цены на нефть упадут, война между Россией и Украиной закончится", – заявил президент США.
Напомним, западные СМИ писали, что ЕС может отреагировать на призывы Трампа отказаться от российского СПГ (сжиженный природный газ) в ускоренном режиме.
Мы также писали, что США продолжают требовать от Евросоюза как можно быстрее отказаться от российского газа. Министр энергетики страны Крис Райт заявил, что ЕС может за полгода-год полностью отказаться от российского газа, заменив его американским сжиженным природным газом.