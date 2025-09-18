Президент США Дональд Трамп снова дал понять, что не будет вводить жесткие санкции против РФ до тех пор, пока европейцы не введут аналогичные санкции и не откажутся от закупок российской нефти.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером.

"Я готов пойти на другие меры, но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России", – сказал он.

При этом Трамп отметил, что рассчитывает на "хорошие новости" в отношении урегулирования в Украине.

Также Трамп добавил, что президенту РФ Владимиру Путину придется остановить войну, если цены на нефть упадут.

Во время общения с журналистами на борту Air Force One Трамп подметил, что сейчас не время просить Путина о прекращении огня.

"Кажется, сейчас не время просить Путина о прекращении огня. Если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры. Необходимо дальше снижать цены на нефть. Если цены на нефть упадут, война между Россией и Украиной закончится", – заявил президент США.

Напомним, западные СМИ писали, что ЕС может отреагировать на призывы Трампа отказаться от российского СПГ (сжиженный природный газ) в ускоренном режиме.

Мы также писали, что США продолжают требовать от Евросоюза как можно быстрее отказаться от российского газа. Министр энергетики страны Крис Райт заявил, что ЕС может за полгода-год полностью отказаться от российского газа, заменив его американским сжиженным природным газом.