США продолжают требовать от Евросоюза как можно быстрее отказаться от российского газа. Министр энергетики страны Крис Райт заявил, что ЕС может за полгода-год полностью отказаться от российского газа, заменив его американским сжиженным природным газом.

Об этом пишет агентство Reuters.

"Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение 12 месяцев, может быть, в течение шести месяцев. Со стороны США мы могли бы сделать это быстрее, и я думаю, было бы хорошо, если бы эти даты были сдвинуты ещё больше. Не знаю, произойдёт ли это, но это обсуждалось", — сказал Райт.

Страны ЕС ранее обсуждали поэтапный отказ от российской нефти и газа к январю 2028 года, а запрет на краткосрочные контракты должен был вступить в силу со следующего года.

Напомним, как сообщает Financial Times со ссылкой на источник, президент США Дональд Трамп сегодня проведет телефонный разговор с главами стран "Большой семерки" и предложит ввести пошлины против Китая и Индии за покупку нефти в РФ. Их размер обсуждается на уровне от 50 до 100%.

Между тем, по данным американской газеты The Wall Street Journal, Евросоюз откажется вводить высокие пошлины против Китая и Индии по просьбе президента США. При этом Евросоюз может ввести санкции против некоторых зарубежных компаний, в том числе китайских, которые помогают России.