В США уверены, что Европа сможет за полгода полностью заменить российский газ поставками американского СПГ
США продолжают требовать от Евросоюза как можно быстрее отказаться от российского газа. Министр энергетики страны Крис Райт заявил, что ЕС может за полгода-год полностью отказаться от российского газа, заменив его американским сжиженным природным газом.
Об этом пишет агентство Reuters.
"Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение 12 месяцев, может быть, в течение шести месяцев. Со стороны США мы могли бы сделать это быстрее, и я думаю, было бы хорошо, если бы эти даты были сдвинуты ещё больше. Не знаю, произойдёт ли это, но это обсуждалось", — сказал Райт.
Страны ЕС ранее обсуждали поэтапный отказ от российской нефти и газа к январю 2028 года, а запрет на краткосрочные контракты должен был вступить в силу со следующего года.
Напомним, как сообщает Financial Times со ссылкой на источник, президент США Дональд Трамп сегодня проведет телефонный разговор с главами стран "Большой семерки" и предложит ввести пошлины против Китая и Индии за покупку нефти в РФ. Их размер обсуждается на уровне от 50 до 100%.
Между тем, по данным американской газеты The Wall Street Journal, Евросоюз откажется вводить высокие пошлины против Китая и Индии по просьбе президента США. При этом Евросоюз может ввести санкции против некоторых зарубежных компаний, в том числе китайских, которые помогают России.