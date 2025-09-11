В Украину перестал поступать газ из Азербайджана.

Об этом свидетельствует статистика импорта углеводородов.

Так, за 10 дней сентября в Украину было поставлено 236 миллиона кубометров голубого топлива, что примерно соответствует уровню августа. Однако с начала сентября полностью прекратилось поступление газа из Румынии, который называли азербайджанским со ссылкой на некие договорённости о поставках из Баку.

Не исключено, что остановка импорта этого газа связана с повреждением газотранспортной инфраструктуры на границе с Молдавией и Румынией, хотя в августе поступление газа по ней продолжалось до последнего дня месяца.

В сентябрьских поставках углеводородов первое место традиционно занял ресурс, импортируемый из Венгрии и Словакии (145 млн кубов). В этих странах почти весь газ имеет российское происхождение.

Импорт из Польши несколько вырос и составил 101 млн кубометров за первую декаду месяца.

Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что Украина впервые начнёт импортировать азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору.

Также в СМИ появилась информация, что Киев наращивает импорт нефтепродуктов из Индии.