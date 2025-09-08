В Украине этой зимой некоторые города могут остаться без отопления. Постоянные обстрелы со стороны РФ могут усугубить положение.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его оценке, Украина запаслась достаточным количеством газа, угля и нефтепродуктов, однако обстрелы могут привести к проблемам.

Хуже всего ситуация в крупных городах, в частности, Киеве и Одессе.

"Единственная часть энергосистемы, которая меня сегодня волнует, – это тепловая генерация в отдельных городах", – заявил Харченко.

Напомним, что на сейчас Украине к зиме не хватает примерно трети необходимого объема газа - около 3,5 млрд кубов, стоимость которого - примерно 1,4 млрд евро в текущих ценах.

А бывший министр энергетики Юрий Продан прогнозировал, что эта зима будет сложнее предыдущей, в том числе из-за анонсированных РФ обстрелов.

Ранее народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев готовиться к отключениям электричества и тяжёлой зиме.

