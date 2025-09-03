В Днепре люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света и воды. Люди жалуются, что света нет уже пять дней.

Начались конфликты с водителями.

Местные паблики писали о проблемах со светом, которые начались в субботу ночью после прилетов.

Отметим, что в субботу РФ заявляла об ударе по заводу "Южмаш". Он находится рядом с улицей, которую сейчас перекрыли люди.

Отметим, что удары по энергетике РФ совершила и сегодня.

"Основные мишени – гражданская инфраструктура, в том числе энергетические объекты, транспортный узел, даже гаражный кооператив и, как уже стало привычным для россиян, жилищный сектор", - сообщил президент Владимир Зеленский.

Была повреждена энергетическая инфраструктура в нескольких регионах. В ряде областей зафиксированы перебои с электроснабжением, повреждены жилые дома и железнодорожные объекты.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что будет атаковать объекты украинской энергетики в ответ на удары ВСУ по российской территории.

При этом эксперт по энергетике Юрий Корольчук считает, что энергосистему Украины невозможно капитально восстановить, поскольку большинство объектов остаются ослабленными.