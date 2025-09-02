Энергетическую систему Украины невозможно капитально отремонтировать.

Об этом заявил энергетический эксперт Юрий Корольчук в ответ на вопрос, готова ли сфера энергетики к новым обстрелам.

"Невозможно отремонтировать капитально то, что получило повреждения – это и подстанции "Укрэнерго", с которых начинались ракетные удары в 2022 году, и сами тепловые электростанции, которые отстраивают уже второй сезон. Мы слышим оптимистичные мнения, что отремонтировано 60%, но состояние этих "объектов существенно ослаблено", – сказал Корольчук.

Кроме того, он добавил, что слова представителей власти о том, что "все прекрасно", – это иллюзия для людей.

Между тем сегодня в ходе своего визита в Пекин президент РФ Владимир Путин заявил, что будет атаковать объекты украинской энергетики в ответ на удары ВСУ по российской территории.

"Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру. Теперь она стала серьёзно отвечать", – заявил Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.

Перед этим украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что россияне начали активную разведку объектов энергосистемы.

Как мы писали, в августе армия РФ нанесла удары по газовой инфраструктуре Украины.