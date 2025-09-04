Грядущая зима может оказаться сложнее предыдущей.

Такой прогноз дал в эфире канала "Новини.LIVE" бывший министр энергетики Юрий Продан.

Экс-чиновник призвал граждан по возможности уезжать за город.

Он упомянул слова президента России Владимира Путина о том, что РФ будет снова бить по объектам энергетики Украины. Он также ожидает удары по объектам газоснабжения, от которых зависит теплоснабжение. Если не будет отопления, то воду в домах придется спускать, чтобы не лопались батареи.

"Защитить объекты энергетики физическими способами невозможно, учитывая их объем. Единственный способ - ПВО. По информации, более 50% объемов было восстановлено. Но 50% не восстановлено. Это будет существенно влиять на те перерывы в энергоснабжении, которые будут происходить после серьезных бомбардировок, которые будет осуществлять РФ", - заявил Продан.

Ранее мы приводили заявление эксперта по энергетике Юрия Корольчука о том, что капитальное восстановление энергосистемы Украины невозможно, поскольку большинство объектов остаются ослабленными.

А также напомним о призывах депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой готовиться к тяжелой зиме и отключениям электричества.

"Сегодня последний день лета 2025. Готовьтесь к блэкауту и тяжёлой зиме", – написала на днях Безуглая.

