Администрация США ставит своей целью свести поставки российского газа в Европу к нулю и полностью заменить их своими энергоресурсами.

Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил министр энергетики США Кристофер Райт.

По его словам, европейские страны заверили США, что все закупки российских энергоресурсов будут свернуты к концу 2026 года.

"Как только наступит 1 января 2027-го – российского газа больше не будет", – сказал Райт.

Напомним, что с начала года Венгрия получила от России через "Турецкий поток" более 5 миллиардов кубометров газа.

Между тем в МВФ заявили, что Венгрия потеряет более 4% ВВП в случае отказа от российских нефти и газа, который Евросоюз планирует осуществить к 2027 году.

Будапешт уже сделал первый шаг по диверсификации поставок газа. Венгрия подписала соглашение о поставках 2 миллиардов кубометров газа в течение десяти лет, начиная с 2026 года, по чешским и немецким трубопроводам.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.