Венгрия подписала 10-летнее газовое соглашение с европейской компанией Shell, сообщает Bloomberg.

Это один из первых шагов Будапешта по диверсификации поставок газа, который сейчас она в основном получает из России, в преддверии отказа Евросоюза от импорта российского ископаемого топлива к концу 2027 года.

Венгрия подписала соглашение о поставках 2 миллиардов кубометров газа в течение десяти лет, начиная с 2026 года, по чешским и немецким трубопроводам, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Мы ведем переговоры по некоторым другим контрактам с другими западными поставщиками, но пока не можем объявить о них", — сказал Петер Сийярто.

В отдельном материале мы сообщали, что, по оценке МВФ, отказ от российских энергоресурсов может стоить Венгрии до 4% ВВП.

МВФ рекомендует Венгрии снизить зависимость от России за счёт интеграции в энергорынок ЕС, развития солнечной и ветровой энергетики, повышения углеродных цен, отмены субсидий на ископаемое топливо и ужесточить стандарты энергоэффективности.

Между тем в Венгрии заявили, что российскую нефть закупают не только она и Словакия, но и другие страны ЕС.