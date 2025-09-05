Будапешт не поддержит вступление Киева в Евросоюз, несмотря на то, что Москва не против такой возможности.

Об этом заявил глава венгерской дипломатии Петер Сийярто на своей странице в Фейсбуке.

"Владимир Зеленский провёл сегодня переговоры с президентом Евросовета, и, конечно, он упомянул нас сегодня в своём заявлении. По его мнению, отказ Венгрии от членства Украины в ЕС непонятен, ведь русские же не против. Что ж, президент Зеленский снова в своём репертуаре. В отличие от него, наша позиция не определяется извне. Нам не интересно, что думает Москва о членстве Украины в ЕС. Нам интересно мнение венгерского народа, и он высказал своё мнение: люди не хотят, чтобы Украина была членом ЕС. Они не хотят, чтобы украинцы уничтожали наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность. Поэтому, хотя президент Зеленский доверяет россиянам, мы не поддержим вступление Украины в ЕС", – пишет Сийярто.

Напомним, Владимир Зеленский назвал членство Украины в ЕС ещё одной гарантией безопасности от повторного вторжения России.

Ранее Польша угрожала блокировать вступление Украины в ЕС из-за разногласий относительно Волынской трагедии.