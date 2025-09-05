После сегодняшних переговоров с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп опубликовал совместную фотографию с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Снимок, сделанный в ходе встречи глав двух государств на Аляске, был размещён в соцсети республиканца Truth Social.

На фото Трамп и Путин стоят рядом и смотрят в небо.

Следующим постом глава Белого дома опубликовал то, на что президенты смотрели: боевое звено из стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США, что пролетело над ними в первые минуты встречи.

Напомним, Bild сообщила, что после сегодняшнего разговора с Трампом европейские лидеры не верят, что США введут новые санкции против Москвы.

Российско-украинский конфликт продолжается 1289-й день. Последние новости с ключевыми событиями 4 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 3 сентября войска РФ продвинулись на двух участках в Днепропетровской области: около посёлков Малиевки и Январского. Также обострилась ситуация под городом Купянском в Харьковской области. В ночь на среду противник нанёс по Украине массированный комбинированный удар дронами и ракетами, запустив более 500 БпЛА.

