Варшава намерена блокировать вступление Украины в Евросоюз, пока не будет улажен спор касательно событий Волынской трагедии 1943 года.

Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью местным СМИ.

"Если Украина не разберётся с вопросом Волынской резни, геноцида на Волыни, не проведёт эксгумации и увековечения памяти, то шансов на вступление в Европейский Союз не будет. Я выражал очень ясный и твёрдый протест в тех случаях, когда каким-либо образом попиралось доброе имя Польши или предпринимались попытки прославлять Бандеру. Я говорил об этом очень ясно и чётко", – заявил Косиняк-Камыш.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил сажать в тюрьму и не давать гражданство Польши украинцам за выказывание симпатии УПА и Степану Бандере.

"Это были убийцы, извращенцы. Необходимо сказать, что они ответственны за гибель около 120 000 человек, включая наших сограждан, наших предков. Мы должны решительно отреагировать и принять законопроект, находящийся на рассмотрении польского парламента, чтобы криминализовать это (символику ОУН-УПА - Ред.) и не допустить повторения подобных ситуаций", - заявил Навроцкий.

Напомним, Киев грозит Польше последствиями за предложение запретить символику УПА.

"Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребовать реагирования украинской стороны", – цитируют СМИ источник в дипломатических кругах.