В Украине грозят последствиями Польше за предложение президента запретить символику УПА в стране.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

"Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребовать реагирования украинской стороны", – заявил источник.

При этом в Украине также изучают ситуацию по оказанию помощи украинцам в Польше.

"Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше", - отметил источник.

Напомним, на так давно в Польше произошел скандал из-за флага УПА на концерте белорусского музыкального исполнителя Макса Коржа. После этого президент Польши призвал сажать в тюрьму за демонстрацию символики ОУН-УПА, а такие действия осудил даже украинский посол.

Затем польские СМИ начали писать, что Польша начала депортировать украинцев, которых задержали после концерта Макса Коржа в Варшаве.

