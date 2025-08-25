Вето президента Польши Кароля Навроцкого на поправки к закону о помощи украинцам может оставить без поддержки самых уязвимых беженцев и создать сложности для сотен тысяч украинцев, легально работающих в Польше, а также для их работодателей.

Об этом заявил фонд "Украинский дом", который цитирует Polskie Radio.

По словам эксперта фонда Александра Пестрыкова, большинство украинцев, проживающих в Польше, легально работают, платят налоги и взносы, а лишение права на получение пособия 800+ ударит по меньшинству украинцев, но именно среди них – самые нуждающиеся.

"Большинство украинцев работает – почти 80%. То есть эта мера затронет людей с большим количеством детей, тех, у кого ребёнок под опекой, и кто, например, не может работать полный день. Получается, что для большинства работающих украинцев ничего не изменится, но пострадают самые слабые, самые уязвимые категории", – сказал он.

При этом эксперт также подчеркнул, что поправки к закону продлевали не только социальные выплаты, но и решения, легализующие труд украинских беженцев в Польше. Отсутствие нового закона создаст серьёзные проблемы для сотен тысяч украинцев и их работодателей.

"Почти 700 тысяч украинцев работают в Польше на основе так называемых уведомлений. Если, например, до 1 октября закон не будет подписан, то эти 700 тысяч человек, которые работают, платят взносы в соцстрахование (ZUS), им просто придется как-то иначе выкручиваться, чтобы их работа была легальной", – объяснил Пестрыков.

Polskie Radio напоминает, что ветированный президентом Навроцким закон о помощи гражданам Украины предусматривал продление до 4 марта 2026 года права на работу, образование, медицинскую помощь и социальные пособия для украинцев, находящихся в Польше из-за войны.

Напомним, Навроцкий ветировал закон о социальных выплатах и медицинском обеспечении для неработающих украинцев. Речь идет, в частности, о выплате 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка.

Ранее мы также писали, что Польша прекратит оплачивать интернет-связь от спутников Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.