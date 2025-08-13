Польша рассматривает возможность отмены помощи "Семья 800+" для украинских беженцев.

Об этом сообщил президент страны Кароль Навроцкий.

Помощь в размере 800 злотых (около 188 евро) выделяют беженцам из Украины, прибывшим после 24 февраля 2022 года, на каждого ребенка до 18 лет.

Напомним, еще в начале года премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал ограничение социальных выплат украинским беженцам по программе "Семья 800+". Премьер говорил, что выступает за идею своего однопартийца, на тот момент кандидата в президенты Рафала Тшасковского по поводу детских выплат. Тшасковский предлагал давать их только тем украинским беженцам, которые официально работают и платят налоги в Польше.

Ранее мы писали, что в Польше с 1 ноября центры коллективного размещения (OZZ) будут принимать только украинских беженцев из защищенных групп: пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

Между тем за время войны Польша заработала на украинских беженцах в восемь раз больше, чем предоставила помощи.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.