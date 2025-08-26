Польша не будет отключать спутниковый интернет Starlink для Украины.

Об этом заявили в канцелярии польского президента Кароля Навроцкого.

Начальник канцелярии Збигнев Богуцкий опроверг слова цифрового министра Кшиштофа Гавковского о прекращении оплаты за услугу.

"Вето господина президента не отключает интернет Starlink для Украины, так как расходы на эту связь финансируются на основании положений действующего закона, а проект, внесённый президентом в Сейм, сохраняет этот порядок. Достаточно в сентябре оперативно провести президентскую инициативу через польский парламент. Аналогично обстоит дело и с поддержкой хранения данных украинской администрации в безопасном месте", - написал Богуцкий в соцсети X.

Речь о законопроекте правительства, который был ветирован президентом. Навроцкий требует изъять из документа выплаты для неработающих украинцев. При этом в законопроекте также указано и финансирование других нужд Украины, включая Starlink (которые блокируются через вето).

Ранее сообщалось, что вето президента Польши на поправки к закону о помощи украинцам может создать сложности сотням тысяч украинцев.