С начала года Венгрия получила от России через "Турецкий поток" более 5 млрд кубометров газа. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Его слова привел в X госсекретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач.

"По газопроводу Turk Stream через Сербию поступили рекордные объемы газа – более 5 млрд куб. м с января", – процитировал Ковач заявление главы МИДа.

Он отметил, что поставки газа через Сербию достигли рекордных 21 млн куб. м в сутки.

"Никогда еще в Венгрию по "Турецкому потоку" не поступало столько газа за год", – добавил Ковач.

Отметим, что "Турецкий поток" является главным источником газа для рынка Венгрии. При этом сама Венгрия, как уже писала "Страна", - главный поставщик газа в Украину. С начала 2025 года поставки составили 1,85 млрд куб м. Также Украина наращивает импорт нефтепродуктов из Индии, которая также активно закупает нефть у РФ.

Напомним, что сейчас у Киева с Будапештом острый конфликт из-за украинских ударов по нефтепроводу "Дружба". Из-за этого Венгрия заявила, что будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.