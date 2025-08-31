Будапешт будет блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом заявил в соцсети X глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Также, по словам Сийярто, Венгрия будет добиваться вместе с президентом США Дональдом Трампом достижения соглашения с российским лидером Владимиром Путиным и блокировать санкции, которые могли бы навредить энергетике Венгрии.

"Комиссия ЕС в очередной раз выступила в качестве комиссии Украины, выступая в интересах Киева поверх интересов своих членов", - написал министр.

Напомним, недавно газета Politico писала, что президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не препятствовать вступлению Украины в Евросоюз.

Ранее подобную информацию публиковали в Bloomberg, заявляя, что это произошло в ходе телефонного разговора Трампа и Орбана. Однако в Будапеште опровергли, что такой разговор был, также как и то, что Венгрия сняла свою блокировку по вступлению Украины в ЕС.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.