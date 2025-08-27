Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не препятствовать вступлению Украины в Евросоюз.

Об этом пишет газета Politico в статье о том, что Молдову могут отделить в процессе вступления от Украины и продвинуть вперед.

"Но Украина и многие её союзники резко выступают против такого шага. И тот факт, что президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - который выступает против членства Украины в ЕС, но заявил, что поддержал бы вступление Молдовы, - снять своё вето на присоединение Киева к блоку, изменил динамику, сказал один дипломат", - говорится в статье.

Других подробностей там не приводится. Также не упоминается источник информации о том, что Трамп убедил Орбана не препятствовать вступлению в ЕС.

Ранее подобную информацию публиковали в Bloomberg, заявляя, что это произошло в ходе телефонного разговора Трампа и Орбана. Однако в Будапеште уже опровергли, что такой разговор был, также как и то, что Венгрия сняла свою блокировку по вступлению Украины в ЕС.

Также отметим, что сейчас между Будапештом и Киевом снова обострились отношения из-за ударов по нефтепроводу "Дружба".