Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что отказался поддержать общую декларацию Евросоюза по украинскому вопросу, поскольку в документе есть призыв к членству Украины в ЕС.

Об этом глава венгерского правительства заявил в интервью венгерскому каналу Mandiner.

Орбан напомнил, что на референдуме Voks-2025 венгерский народ высказался против вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что не может поддержать решение, которое противоречит мнению народа.

"Российско-украинская война – это европейский вопрос. А вы (европейцы) не способны (его решить). Когда два сильных человека, американский и российский президенты, садятся за стол переговоров, а вы после этого кричите издалека, то вы жалки и слабы", – также сказал Орбан.

Он призвал Евросоюз "занять более мужественную позицию, очнуться от злости и брать инициативу в свои руки". Орбан предложил провести саммит между Россией и Европой, чтобы решать вопросы напрямую.

"Худшее, что может случиться с Европой, – это если она не только будет выглядеть жалкой и слабой, но и окажется таковой", – отметил премьер Венгрии.

Напомним, Евросоюз опубликовал заявление с призывом к президенту США Дональду Трампу учитывать интересы Европы и Украины в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Венгрия не поддержала эту декларацию.

Ранее Орбан говорил, что Украину нельзя принимать в ЕС, потому что это "перенесет войну в сердце Европы".

А перед этим венгерский премьер назвал Украину "неким неопределённым образованием" и подтвердил, что его страна заблокировала вступление Киева в Евросоюз.