Евросоюз опубликовал заявление с призывом к президенту США Дональду Трампу учитывать интересы Европы и Украины в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает газета The Guardian.

В заявлении, которое не поддержала Венгрия, говорится, что народ Украины должен иметь право самостоятельно определять своё будущее, а дипломатическое решение войны должно защищать украинские и европейские интересы.

"Конструктивные переговоры могут проводиться только в контексте прекращения огня или сокращения активности боевых действий", - говорится в заявлении.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Штаты и РФ не решать вопрос украинских территорий "через головы" Европы и Киева. Мерц считает, что "не может быть мира, который вознаграждает агрессивное продвижение России и, возможно, воодушевляет на новые продвижения".

Напомним, как сообщало агентство Bloomberg, завтра Зеленский и европейские лидеры созвонятся с Трампом.

Между тем газета Politico написала, что Европа хочет добиться участия Зеленского в саммите Трампа и Путина на Аляске.

Накануне глава Белого дома ушел от ответа на вопрос, будет ли Зеленский на его встрече с Путиным.