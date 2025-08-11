Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры в среду, 13 августа, созвонятся с главой Белого дома Дональдом Трампом - за два дня до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на офис канцлера Германии.

Отмечается, что разговор состоится в 16:00 по Киеву. В нем также примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

От Европы будут участвовать канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также премьеры Италии, Польши и Финляндии.

В ходе переговоров будут "обсуждаться дальнейшие варианты оказания давления на Россию", а также "подготовка возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и безопасности", заявил Берлин.

Напомним, ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что США пообещали проконсультироваться с европейцами перед встречей Трампа с Путиным.

Как мы сообщали, на выходных в Лондоне был вице-президент США Джей Ди Вэнс, который как раз вёл переговоры с европейцами по поводу встречи Трампа и Путина.

О том, что известно о переговорном процессе по Украине, мы подробно писали в отдельном материале.