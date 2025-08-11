США пообещали проконсультироваться с европейцами перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает The Guardian.

Он рассказал, что испытывает "много опасений и много надежд" в связи с этой встречей называя "тактику Трампа иногда непредсказуемой, когда речь идет о различных шагах и действиях".

Туск считает предложения Путина по территории Украины "односторонними".

"Польше и нашим европейским партнёрам должно быть ясно, что границы нельзя менять силой, и что России нельзя позволить извлекать выгоду из своего вторжения в Украину. Запад, включая европейские страны, не примет российские требования, которые по сути равносильны захвату украинской территории", - заявил он.

Отметим, что на выходных в Лондоне был вице-президент США Джей Ди Вэнс, который как раз вёл переговоры с европейцами по поводу встречи Трампа и Путина.

При этом западные СМИ вчера писали, что европейцы хотят обсудить этот вопрос лично с Трампом. Но когда такой разговор состоится, пока понимания нет.

