США пообещали проконсультироваться с европейцами перед встречей Трампа с Путиным - Туск
США пообещали проконсультироваться с европейцами перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает The Guardian.
Он рассказал, что испытывает "много опасений и много надежд" в связи с этой встречей называя "тактику Трампа иногда непредсказуемой, когда речь идет о различных шагах и действиях".
Туск считает предложения Путина по территории Украины "односторонними".
"Польше и нашим европейским партнёрам должно быть ясно, что границы нельзя менять силой, и что России нельзя позволить извлекать выгоду из своего вторжения в Украину. Запад, включая европейские страны, не примет российские требования, которые по сути равносильны захвату украинской территории", - заявил он.
Отметим, что на выходных в Лондоне был вице-президент США Джей Ди Вэнс, который как раз вёл переговоры с европейцами по поводу встречи Трампа и Путина.
При этом западные СМИ вчера писали, что европейцы хотят обсудить этот вопрос лично с Трампом. Но когда такой разговор состоится, пока понимания нет.
Подробнее о том, какой территориальный размен обсуждают США и РФ, мы писали в отдельном материале.