Венгрия может разрушить планы ЕС проводить на территории Украины военные учения и подготовку солдат ВСУ европейцами после возможного прекращения огня с РФ.

Об этом пишет американская газета Politico.

"Я приветствую тот факт, что сегодня существует широкая поддержка расширению мандата для предоставления обучения и консультаций на территории Украины после любого перемирия", – приводит издание заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас после неформальной встречи министров обороны стран-участниц в Копенгагене.

Однако для реализации подобной программы потребуется единогласное решение всех 27 столиц Евросоюза, что даёт находящейся в конфликте с Киевом Будапешту воспользоваться правом вето, отмечает газета.

Politico пишет, что в рамках миссии по предоставлении помощи Киеву 23 страны ЕС, а также Норвегия и Канада уже обучили около 80 000 украинских военнослужащих.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал ответ на санкции Будапешта против командира ВСУ.

Война в Украине продолжается 1283-й день. Последние новости с ключевыми событиями 29 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском в районе посёлка Зверево, сообщает Deep State. Неприятель также получил продвижение возле деревни Малиевки у границы Днепропетровщины и южнее у Темировки на западе Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.