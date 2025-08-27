Планы Европы по отправке военных в Украину негативно воспринимаются населением и общественностью европейских стран.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Европейские лидеры сталкиваются с "неудобным фактом": многие избиратели выступают против любой миссии, которая подвергнет солдат риску.

"Восточноевропейские страны не хотят отрывать силы от собственной границы - восточного фланга НАТО. Оппозиция достаточно заметна и в Италии, и в Германии, где на ситуацию накладывает отпечаток наследие Второй мировой войны", - сообщает издание.

В Германии против отправки войск выступают как правящая СДПГ, так и оппозиция на крайнем правом и на крайнем левом фланге. Против и население: согласно опросу Insa на прошлой неделе, 56% респондентов высказались против немецкого участия - это больше, чем весной.

Даже во Франции - одной из главных сторонниц ввода контингента - поддержка населения зависит от того, будет ли подписан именно мирный договор, а не просто прекращение огня. Согласно мартовскому опросу Elabe, 67% респондентов поддержали бы французское участие в случае заключения мира, но без него 68% выступают против.

"Если мы поедем в Украину восстанавливать - хорошо. Но если наша цель - создавать сомнения и продолжать войну, то смысла в этом нет", - приводит газета мнение французов.

Также издание напоминает, что против отправки войск выступили Италия и Польша.

Европейские чиновники признают, что трудно убедить общество без ясного заявления, что европейские войска будут действовать при поддержке США. Но, несмотря на активную дипломатию последних недель, "до сих пор нет ясности, какую именно роль готовы взять на себя США".

Также, как пишет в колонке для газеты The Guardian Пол Тейлор - старший приглашенный научный сотрудник Европейского политического центра, Европа пока не в состоянии отправить свои войска в Украину, но и условий для этого нет.

"Поскольку Путин не демонстрирует никаких признаков прекращения войны или участия в серьезных мирных переговорах, а Трамп не желает оказывать какое-либо реальное давление на Россию, способность европейцев обеспечить какое-либо прекращение огня вряд ли подвергнется испытанию. Это и к лучшему, поскольку мы все еще далеки от того, чтобы обладать реальным политическим и военным потенциалом, необходимым для сдерживания России без надежной поддержки США", - пишет Тейлор.

Он отмечает, что Трамп явно дал понять, что Штаты, если и окажут, то ограниченную поддержку европейским войскам.

"Это означает, что европейские правительства, которые решают, следует ли направлять наземные войска, военно-воздушные силы, средства противоракетной обороны, военно-морские подразделения или инструкторов для поддержки послевоенной Украины, не могут быть уверены в том, что США не могут внезапно ослепить их, утаив жизненно важные разведданные, данные наблюдения и разведки, если Россия начнет новое наращивание военного потенциала или возобновит военные действия", - считает аналитик.

Он отмечает, что параллельно власти стран ЕС сталкиваются с политическими и экономическими проблемами внутри.

Тем временем Россия снова заявила, что негативно относится к возможности размещения в Украине европейских военных.

"Негативно относимся. Мы говорили об этом на разном уровне. Не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран и большинство этих стран - члены НАТО. Именно продвижение военной инфраструктуры НАТО можно назвать среди первопричин той конфликтной ситуации, которая возникла. Поэтому мы относимся негативно к этим рассуждениям", - заявил спикер Кремля Песков.

Ранее между Римом и Парижем вспыхнул скандал из-за возможной отправки войск в Украину. Так, отвечая на вопрос о возможности отправки итальянских войск в Украину в рамках миротворческого контингента, что обсуждает сейчас "коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини сказал, что пусть французский президент Эмманюэль Макрон "сам туда едет" – надевает каску и берёт в руки ружьё.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать европейских миротворцев в Украине. Что это значит, мы разбирались в отдельном материале.