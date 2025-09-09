Венгрия потеряет более 4% ВВП в случае отказа от российских нефти и газа, который Евросоюз планирует осуществить к 2027 году.

Об этом сказано в докладе МВФ, посвященном энергетической безопасности Венгрии.

В прошлом году Будапешт закупил до 74% потребляемого им газа и 86% нефти у России. За последние годы показатель закупок только рос: для сравнения, в 2018 году цифры были 64% и 66% соответственно.

Венгрия зависима от ограниченного количества трубопроводов: к ней ведут "Турецкий поток" через Сербию и Adria через Хорватию. При этом она использует значительно больше энергии на единицу ВВП по сравнению со средним уровнем по ЕС.

МВФ предлагает Венгрии предпринять комплекс мер для снижения зависимости от РФ, в частности, плотнее интегрироваться в энергорынок ЕС, строить больше солнечных и ветряных станций, повысить цены на углерод, отменить субсидии на ископаемое топливо и ужесточить стандарты энергоэффективности.

При этом Венгрия обеспечивает в этом году 15% поставок дизеля и 45% поставок природного газа в Украину. Также она является крупным поставщиком электроэнергии в Украину.

Ранее мы сообщали, что с начала года Венгрия получила от России через "Турецкий поток" более 5 миллиардов кубометров газа.

На днях в Венгрии заявили, что не только она и Словакия покупают российскую нефть. Это якобы делают и другие страны Европейского Союза.