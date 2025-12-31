В соцсетях разгорелся языковой скандал из-за олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих.

Пользователь Threads написал, что был "разочарован", когда встретил спортсменку и услышал, что она в жизни говорит на русском языке.

"Это ещё раз доказывает, что многие звёзды Украины неидеальны. Как и многие из обычных людей. Всё как в жизни", - написал Ярослав Дубина.

Многие пользователи перепостили и прокомментировали его публикацию. Самый большой урожай лайков собрал следующий комментарий: "В том и смысл: она как медийная личность говорит на украинском, чтобы поддержать язык своей страны в СМИ. А то, как она говорит дома, - это её дело. Ты думаешь, что Зеля или Усик тоже говорят дома на украинском? У меня для тебя плохие новости".

За Магучих заступился бизнесмен Гарик Корогодский. Он написал, что дома тоже общается только на русском, хотя в публичной сфере полностью перешёл на украинский.

"Если кому-то этого мало – мне на это по@уй. Меня радует, что мой украинский гораздо богаче, чем у многих хейтеров, включая украиноязычных с рождения и журноблогеров", - написал он.

На сторону спортсменки встал и журналист Денис Гороховский.

"Не нужно оправдываться. Для упоротых своей не станете, а поддержку адекватных потеряете", - обратился он к Ярославе.

В то же время Федерация легкой атлетики Украины заверила, что Могучих ещё до 2022 года перешла на украинский.

"В повседневной жизни Ярослава уже давно и очень много общается на украинском. Она, как и ещё много спортсменов, ещё до 2022 перешли на украинский. А после 22-го многие делают это даже в своих семьях, которые раньше были русскоязычными", - заявила пресс-атташе ФЛАУ Ольга Николаенко.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом закон, который исключает русский из перечня языков, подлежащих защите в Украине в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств.

Между тем британский журнал The Spectator назвал войну Украины с русским языком ошибкой.