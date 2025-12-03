Верховная Рада приняла в целом закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите в Украине в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств.

Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента.

Решение прокомментировал народный депутат Владимир Вятрович.

"Русский язык больше не защищен в Украине Европейской хартией языков. Только что Верховная Рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод хартии и изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки.

Действие хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор, и распространено на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчацкий, караимский язык и идиш", - написал нардеп.

Как объясняла раньше языковой омбудсмен Елена Ивановская, новый закон приводит положения украинского законодательства о нацменьшинствах и о медиа в соответствие с "обновленным официальным переводом" Европейской хартии. В результате обновляется список языков, к которым применяется режим поддержки и особой защиты. Из списка изымается русский язык, "еврейский язык" заменяется на "иврит", а также добавляется чешский. Из перечня также исключен молдавский язык, но остается румынский.

Напомним, в октябре Кабинет министров внес этот законопроект в парламент. Однако Рада сняла его с рассмотрения под давлением Европы. Обсуждалась версия, что это делается для достижения мирного соглашения.

А в ноябре Вятрович жаловался, что Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести инициировала принятие законопроекта, укрепляющего роль русского и других языков национальных меньшинств.