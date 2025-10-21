Из перечня языков, подлежащих защите в Украине, хотят исключить русский и молдавский языки.

Об этом говорится в законопроекте, внесенном Кабинетом министров Украины.

Проект закона предусматривает изменение перечня языков, на которые распространяется действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Авторы законопроекта предлагают исключить русский и молдавский языки из перечня языков, подлежащих защите в пределах Хартии, добавить чешский язык, заменить еврейский на иврит.

По мнению авторов документа, в ходе ратификации Хартии английский термин minority languages был неправильно переведён с русского, поэтому речь идёт не о нацменьшинствах, а о языках, на которых говорят малые группы людей.

Инициаторы полагают, что русский остаётся наиболее распространённым языком нацменьшинств в Украине и может вытеснить украинский из публичной сферы - поэтому его предлагается исключить из перечня. Молдавский же - по причине того, что в Молдове с декабря 2023 официально закреплён статус румынского языка как государственного.

Напомним, свободное использование и развитие русского языка прописано в Конституции Украины.

Как мы писали, еще в конце прошлого года сообщалось, что Кабмин исключит русский язык из Хартии региональных языков, но оставит в ней белорусский.

Между тем некоторые нардепы уже жалуются на засилье русского языка на западе Украины.