В Украине намерены исключить русский и белорусский языки из перечня охраняемых Европейской хартией региональных или миноритарных языков.

Это следует из поста в телеграм-канале представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Он написал, что в обновленный перечень охраняемых языков войдут болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит. А из списка будут исключены русский, белорусский и молдавский языки (последний в 2023 году Кишинев официально назвал румынским). Греческий в перечне заменят на новогреческий, а еврейский - на иврит.

Также Кабмин намерен заменить понятие "языки меньшинств" на "миноритарные языки".

Напомним, статья 10 Конституции Украины гласит, что государственным языком в Украине является украинский язык, но "в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Как мы рассказывали, на днях в Украине перестали дублировать на русском языке информацию на железнодорожных билетах. Место русского занял английский.

Также "Страна" сообщала о проверке в Одессе действий учительницы истории, которая вела урок по-русски.