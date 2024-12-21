В одесской школе записали на диктофон учительницу, которая вела урок истории Украины на русском языке и "распространяла антиукраинские нарративы".

Об этом заявила в видеокомментарии "Украинской службе информации" представитель уполномоченного по защите государственного языка на юге Ярослава Витко-Присяжнюк.

По ее словам, Офис языкового омбудсмена проводит государственный контроль по жалобе на учительницу одной из одесских школ. Как рассказала Витко-Присяжнюк, педагог вела уроки по истории Украины на русском языке и продвигала откровенно антиукраинские нарративы.

"То, что занятие проходило на русском языке, это еще полбеды, потому что это был урок истории Украины и там транслировались абсолютно антиукраинские нарративы", - сказала представитель мовного омбудсмена.

Назвать номер школы, где происходило нарушение языкового законодательства, Витко-Присяжнюк отказалась, поскольку продолжается служебная проверка, которую осуществляет городской департамент образования. Но известно, что в тот день, когда эта проверка началась, учительница уволилась по собственному желанию.

"Однако это не освобождает ее от административной ответственности", - добавила Витко-Присяжнюк.

На днях мовный омбудсмен Тарас Креминь сообщал, что в Украине среди участников образовательного процесса уменьшилось количество людей, считающих украинский язык родным.

Также недавно британский журнал The Economist написал статью о том, как украинские политики изо всех сил пытаются украинизировать Одессу и заставить ее вписаться в свой закон о деколонизации.