Кабинет министров предлагает исключить русский язык из текста перевода ратифицированной Верховной Радой Украины Европейской хартии региональных и миноритарных языков.

При этом белорусский язык там предлагается оставить (хотя ранее планировалось убрать и его).

Это следует из проекта закона об обновлении официального перевода Европейской хартии региональных и миноритарных языков, сообщение о котором публикует представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

В законопроекте предлагается обновить список языков, сохранив в нем белорусский, но убрав молдавский (поскольку в самой Молдове его признали румынским) и русский языки.

По новому списку "режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Европейской хартией региональных или миноритарных языков", предлагается применять к таким языкам: белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Кроме того, предлагается из названия убрать понятие "языки меньшинств", заменив его "миноритарными языками".

Напомним, недавно в Украине перестали дублировать на русском языке информацию на железнодорожных билетах. Место русского занял английский язык.

Также мы рассказывали, что после опросов на русском языке во Львове одесскому блогеру в соцсетях начали угрожать смертью.