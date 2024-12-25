Американский подкастер Лекс Фридман предложил Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке.

Это предложение Фридман опубликовал в Х.

"Надеюсь, мы сможем провести его на русском языке, которым мы оба свободно владеем. Позвольте мне обосновать это и привести ниже некоторый контекст", пишет Фридман.

"...это язык, на котором я пока не говорю, но я его изучаю. Я умею бегло говорить по-русски, как и президент Зеленский, и как большая часть украинцев. Разговор на языке, которым мы оба владеем, приведет к самому глубокому, динамичному и мощному разговору. Мы, конечно, переведем и озвучим его на украинский и английский. Это подарок, который я прошу на Рождество и Хануку", - заявил Фридман.

Он сообщил, что сам родился в таджикском Чкаловске и был зарегистрирован как Алексей Фридман, а его родители родились в Киеве и Харькове. Девичья фамилия его мамы - Федотова.

Фридман начал вести подкаст в 2018 году, он быстро обрел популярность и стал одним из наиболее популярных технических подкастов в США. Среди его гостей на YouTube канале, который сейчас имеет 4,4 млн подписчиков, были Илон Маск, Дональд Трамп, Марк Цукерберг и Оливер Стоун.

Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о готовности к переговорам.

Позже Такер Карлсон объявил об интервью с Владимиром Зеленским, которое так и не вышло.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.