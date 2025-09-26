Народный депутат Роман Лозинский пожаловался на "засилье" русского языка на западе Украины.

Соответствующее сообщение Лозинский опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Запад Украины. Поселился в отеле. Русский язык в системных настройках компьютера в зале событий. Русский язык в YouTube на телевизоре в номере. В истории просмотров YouTube обзоры машин, другие видео тоже по-русски в основном. У водителя такси навигатор по-русски", – написал нардеп.

Лозинский добавил, что поменял язык в YouTube и в навигаторе такси.

Ранее депутат Львовского городского совета от партии "Свобода" Любомир Мельничук обеспокоился русификацией Львова. По его мнению, это катастрофическая проблема, и "Свобода" будет предлагать программы, чтобы усилить позиции украинского языка в городе.

Также на днях мы писали о скандале с русскоязычными подростками в поезде по дороге во Львов. Девушка и юноша, разговаривающие между собой по-русски, вызвали раздражение у пассажирки, ехавшей с ними в одном купе. Женщина особенно разозлилась, когда узнала, что молодые люди едут во Львов.

"А почему вы тогда говорите по-русски? Вы что, в РФ едете? Вы русифицируете наших детей. Сиди, б@я, дома и не едь во Львов. Возвращайся домой в Россию, я предупредила!" – пригрозила украиноязычная пассажирка, снимая подростков на видео.