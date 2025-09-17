В Украине русифицируется город Львов.

Так считает депутат Львовского городского совета от партии "Свобода" Любомир Мельничук.

По его мнению, это катастрофическая проблема, и "Свобода" будет предлагать программы, чтобы усилить позиции украинского языка в городе.

"Мы будем работать над соответствующей программой для того, чтобы усилить позиции украинского языка, защитить его, чтобы Львов и дальше был источником украинизации нашей страны", - сказал Мельничук на сессии горсовета.

Напомним, ранее во Львове неоднократно происходили языковые скандалы. Так, недавно местная жительница потребовала у группы харьковчан прекратить говорить по-русски. В ответ на это "нарушители" предложили ей "посидеть под российскими ракетами", которые обстреливают Харьков. Львовянка вызвала полицию на место инцидента.

А перед этим во Львове произошел языковый скандал между полицейским и военными. Полицейский остановил автомобиль, после чего находящиеся в нем военные на русском языке потребовали от него документы.

Тот отказался, заявив на украинском, что не понимает слово "документы" на русском. После этого начался конфликт, во время которого полицейский заявил, что в Украине все должны говорить на украинском.