Детская футбольная команда "Квадро Златополь" из Харьковской области снялась с турнира во Львовской области из-за оскорблений со стороны местных жителей.

Об этом сообщил в Фейсбуке возглавлявший команду депутат Лозовского райсовета Максим Стефанищен.

"К сожалению, команда "Квадро Златополь" снимается с турнира досрочно, потому что за данный пост последовали оскорбления от местных организаторов. Дело в том, что в команде есть парень 2011 г. р. (вратарь, уже имеющий рост 185 см., что для ребенка в 14 лет большая редкость). Организатор был предупрежден заранее, и мы получили разрешение на участие в турнире. Перед игрой с командой из Львова, у их тренера не было никаких замечаний, а наоборот он очень вежливо поздравил нашу команду и выразил нам поддержку и уважение, потому что мы приехали из Харьковской обл. Что нельзя сказать о его подопечных, которые сказали нашим ребятам: "Сейчас мы будем вас е@ать". Но вышло несколько иначе, уже на 5 минуте матча наша команда забила гол. После этого на поле начали выходить недовольные родители, выражая свою ноту протеста, что в наших воротах стоит мужчина, которому 20 лет. Тренеры львовской команды начали успокаивать родителей, объясняя, что ему не 20 лет и никто не против того, чтобы он играл. Когда команда "Квадро" забила второй мяч, на поле выбежали двое взрослых мужчин, в состоянии алкогольного опьянения и набросились на меня. И тут тренер соперника заступился за нас. Впоследствии игра была продолжена. А с трибун посыпались оскорбления в сторону наших детей: "Вы фашисты", "ваши мамы бл@ди, а вы выбл@дки", "такого никогда не будет, чтобы рашисты здесь победили" (хотя мы все общались на украинском, и только иногда у ребят попадались некоторые слова на русском)... Матч закончился со счетом 3:1 в нашу пользу, и мы пожали соперникам руки. А родители продолжали выкрикивать ругательства в адрес детей и в мой адрес. А вечером мне позвонил организатор и сообщил, что нам назначено техническое поражение, потому что родители "подняли кипиш", что у нас был большой вратарь", – рассказал Стефанищен.

