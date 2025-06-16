В украинских СМИ начали критиковать легендарного тренера киевского футбольного клуба "Динамо" Валерия Лобановского за то, что он в 1990-е годы "боролся с украинизацией".

Как утверждается в статье журнала "Український тиждень", Лобановский "сознательно и системно формировал в "Динамо" русскоязычную среду" и "демонстрировал пренебрежение" к украинскому языку и культуре.

В публикации приводится воспоминание сотрудника клуба о том, как тренер отреагировал на предложение включить перед матчем гимн Украины: "Ты что, с ума сошел? Какой еще гимн?"

Бывшие игроки заявляли, что украинская речь в команде высмеивалась, а Лобановский, по их словам, называл её колхозной. Автор статьи пишет: "Он не просто не способствовал украинизации — он ей противодействовал. И делал это сознательно".

Также в статье приводится фраза Лобановского, опубликованная в газете "Советский спорт", с критикой тех, кто поднимает в Киеве языковой вопрос и заявляет, что украинский язык никогда не ущемлялся.

Ранее мы не раз рассказывали, как в Украине в рамках декоммунизации и дерусификации переименовывают топонимы в честь выдающихся личностей и сносят им памятники. Например, в Одессе решили снести монумент писателю Исааку Бабелю.

А в Полтавской области переименовали улицы в честь украинского поэта Андрея Головко и даже учёного Ивана Мичурина.