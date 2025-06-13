В Сети обвинили в выезде за границу известного преподавателя и популяризатора украинского языка, одного из самых высокооплачиваемых авторов учебников по украинскому языку 54-летнего Александра Авраменко. В рамках популяризации языка он часто появлялся на телевидении.

О том, что языковед, скорее всего, живет на юге Европы, стало ясно из его аккаунта Instagram. Пользователи увидели, что в геолокации его профиля в этой соцсети стала указываться Испания. А в сентябре 2024 года Авраменко публиковал фото с морского пляжа.

Одна из подписчиц спросила под снимком: "Испания?" Автор профиля ответил, что выезд за границу украинским мужчинам запрещен, но он все равно любит Испанию.

Сейчас в открытом доступе этой записи на его странице нет, последний пост с отрывком из выступления стэндаперов появился 5 недель назад.

На просьбы журналистов о комментарии филолог заявил, что работает над новым учебником и "очень загружен".

После резонанса в СМИ и соцсетях писатель и переводчик Остап Украинец в своем Facebook сообщил, что Авраменко не было на недавнем языковедческом мероприятии.

"А я-то думал, почему это на круглом столе по вопросам украинского языка не было пана Авраменко. А оно, оказывается, у него уважительная причина", - сказано в записи.

Отметим, ранее украинские СМИ писали, что Авраменко давал частные уроки по украинскому языку многим представителям украинской власти и шоу-бизнеса. Так, он был репетитором Владимира Зеленского, когда тот еще руководил студией "Квартал 95".

Напомним, что выезд за границу для отпуска возможен для некоторых категорий забронированных. Учителя как раз имеют бронь.

Ранее мы сообщали, что украинский певец и автор патриотических песен Антин Мухарский, также известный под псевдонимом Орест Лютый, находится за границей и не обновлял данные в ТЦК. На фронт он не хочет идти, потому что "ему страшно" и он "ссыт".