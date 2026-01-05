Анализируем итоги 1412-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска за выходные продвинулись под Покровском и Мирноградом, а также в районе Северска (у Резниковки) и к западу от Часового Яра. Об этом свидетельствует карта Deep State.

Также, по данным паблика, россияне увеличили зону контроля возле села Грабовское и Высокого в Сумской области, где в конце декабря российские войска прорвали границу. Российские паблики при этом пишут о полном захвате Грабовского.

Боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным Осман сообщил о резком ухудшении ситуации с логистикой на Лиманском направлении.

По его словам, переправы уничтожаются КАБами, а их восстановление почти невозможно из-за постоянной работы ударных крыльев. Количество дронов и авиации он назвал крайне высоким.

"Транспорт почти не имеет шансов на движение, пехота вынуждена передвигаться пешком", — написал Бунятов.

Напомним, по данным украинского военного паблика Deep State, за минувший год у россиян было больше всего продвижении в направлении Славянска (куда входит и Лиманский участок).

Сегодня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Украине.

Утром было запущено девять баллистических ракет, как заявлялось, преимущественно по энергетике на севере страны, без света остался Славутич Киевской области. Также перебои начались в соседней Черниговской области.

Под Киевом был атакован Фастов.

Днем было пять ракетных ударов по энергетике в Харькове, нанесены критические повреждения.

Днем было два прилета по американскому маслозаводу "Олейна" в Днепре, на улицы вылилось 300 тонн масла, в городе ограничено движение транспорта.

Замена главы СБУ

Сегодня глава СБУ Малюк объявил о своей отставке - подтвердив ходившие накануне слухи о решении Зеленского сменить главу службы.

При этом, судя по развернувшейся информационной кампании, Малюк активно пытался остаться в кресле. Накануне ряд высокопоставленных военных - Драпатый, Билецкий, Ярош, Прокопенко ("Редис"), Мадяр - выступили против увольнения главы СБУ.

Отметим, что это первый случай с начала полномасштабного вторжения, когда действующие высокопоставленные военачальники выступил против готовящегося кадрового решения президента. Однако Зеленский дал понять, что решение будет принимать на свое усмотрение. "Я всех уважаю, но буду проводить те ротации, которые решил", - заявил президент касательно ситуации вокруг Малюка.

При этом СМИ писали, что глава СБУ и сам активно противодействовал своей отставке. По их данным, на встрече с Зеленским он заявил, что не может уволиться из-за готовящихся операций на территории России. И предложил президенту вынести вопрос на голосование парламента.

По утверждениям СМИ, Зеленского это возмутило, и он пригрозил Малюку, что уволит его своим указом (такие полномочия есть у президента после вторжения). В итоге глава СБУ, по слухам, еще вчера согласился на отставку. Сегодня ее принял лично Зеленский, а Малюк публично поблагодарил его за оказанное доверие.

После отставки Малюка, и.о главы СБУ стал Евгений Хмара - кадровый офицер СБУ, который в последние годы занимал руководящие должности в спецподразделениях, а в ходе полномасштабной войны получил звание генерала.

Весной 2023 года Хмара возглавил Центр антитеррора СБУ. Летом 2025 года президент назначил Хмару начальником ЦСО "А" СБУ (его также часто называют "Альфой"). Этот центр проводит ключевые операции на российской территории.

Бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский сообщил, что Хмара - "автор и организатор дроновых атак" по России, в том числе операции "Паутина" (атака на стратегическую авиацию РФ). В украинских СМИ Хмара также упоминался как один из руководителей операции на острове Змеиный. Сам он давал комментарии о том, как на спецназ СБУ штурмовал Змеиный, понеся потери от российской авиации.

Но вернемся к увольнению Малюка. Его отставка с поста главы СБУ является событием во внутренней украинской политике по масштабу сопоставимым с отставкой Ермака.



Согласно ходившей когда-то в СБУ легенде, назначенный в 2007 году заместителем главы Службы милицейский генерал Геннадий Москаль, как только вошел в здание на Владимирской и огляделся по сторонам, произнес: "Да, бедненько тут у вас". В те времена СБУ среди прочих силовых структур, если и не пасла задних, то была далеко не на первом месте по влиянию. Контроль над МВД или прокуратурой значил куда больше.

Влияние СБУ закономерно усилилось после 2014 года, но и тогда нельзя было сказать, что Служба сильно превосходила по своему весу, например, МВД времен Авакова. Но ситуацию кардинально поменяло два события – начало полномасштабной войны и замена бывшего главы СБУ Баканова, окружение которого обвиняли в работу на РФ, на Малюка.

Малюк за время руководства спецслужбой сумел превратить ее в мощнейший орган влияния на процессы в стране – военные (масштабные операции вроде "Паутины"), бизнесовые (в том числе – бизнесово-коррупционные, по которым СБУ переместилась на вершину пирамиды "пищевой цепочки") и информационными (контроль над телеграм-каналами).

Политический вес и влияние Малюка проявились в полную силу, когда прошли слухи о его увольнении. Тут же в его поддержку высказалось очень большое количество людей. Начиная от известных военных и заканчивая блогерами. Поддержали его, в том числе, СМИ и политики близкие к так называемой "антизеленской коалиции", которые раскручивали коррупционный скандал против ближайшего окружение Зеленского. Они напоминали, что Малюк отказался в ноябре 2025 года по приказу Ермака наносить удары по антикоррупционным органам в ответ на дело Миндича.

По данным источников в политических кругах, это и стало главной причиной того, что Зеленский, несмотря на призывы не менять главу СБУ, его все ж таки убедил уволится.

"Зеленский увидел, что Малюк ведет свою политическую игру, фактически выводя СБУ из под влияния президента. И кампания против его отставки только усилила это впечатление. Поэтому президент, выждав паузу, его убрал. К тому же у Малюка напряженные отношения с Будановым", - говорит источник.

Первоначально считалось, что новым и.о. будет назначен заместитель главы СБУ Поклад – один из самых влиятельных людей в силовых структурах Украины. Именно он, по данным СМИ, готовил контрудар по НАБУ и САП, который не дал нанести Малюк.

Однако, по версии СМИ, у него конфликт с Будановым (тот когда-то намекал на причастность Поклада к убийству работавшего на ГУР банкира Киреева). Поэтому, по итогу, и.о. главы СБУ назначили генерала Хмару, который занимается проведением спецопераций и был далек от политических разборок.

Впрочем, источник в украинских спецслужбах говорит, что в последнее время коммуникация между Покладом и Будановым восстановилась и отношения у них теперь "не столь плохи, как пишут". Также он полагает, что Поклад после увольнения Малюка только усилит свое влияние.

"Хмара как занимался, так и будет заниматься спецоперациями. Это сам по себе огромный пласт работы. Работу же в тылу замкнет на себя Поклад. Президент уже с ним встретился отдельно, дав понять, что он остается в команде", - говорит источник.

В целом, история с отставкой Малюка показывает, что Зеленский не торопится превращаться в британскую "королеву" с последующей отставкой и передачей власти условному Залужному, согласно сценарию озвученному 31 декабря 2025 года на страницах Washington Post.

Он пытается маневрировать, тасовать кадровую колоду, подтягивая амбициозных людей вроде Буданова, которые также не хотят в силу своих политических планов превращаться в полностью управляемые фигуры, идущие по чьему-то сценарию.



Другой вопрос, что в ответ на такую активность могут возникнуть новые (и расшириться старые) дела НАБУ и САП против ближайшего окружения президента. Но, возможно, Зеленский предполагает, что на это Буданов и Поклад ответят более жестко, чем Ермак и Малюк.

Из уклонистов и сэзэчешников - в "рабы"

В украинских соцсетях появились посты о схемах, по которым уклонисты и военные, самовольно оставившие части, скрываются от ТЦК на частных предприятиях, практически не выходя в люди. А владельцы фирм обеспечивают мужчин постоянным жильём, питанием и минимальной зарплатой, фактически держа их на положении рабов.

"Страна" выяснила подробности, как работает эта схема.

Хорошо известно, что многие мужчины, не желая быть мобилизованными, проводят всё своё время дома, не выходя на улицу, чтобы не попасть в руки ТЦК. Однако долго так могут жить только те, у кого есть возможность работать удалённо, либо кто имеет сбережения или находится на содержании у родни. Остальные, а также сэзэчешники, которые как правило боятся появляться дома, поскольку там их могут задержать после объявления в розыск, начали находить другой способ заработка: "пакетно" договариваться с владельцами частных предприятий, которые столкнулись с серьёзной нехваткой кадров.

"Работаю охранником в развлекательном центре практически безвылазно. В этом заведении я когда-то работал, хозяин меня хорошо знает. С началом войны меня дважды принимал ТЦК, первый раз в 2024 году, но тогда удалось сбежать по дороге. Второй раз ТЦК задержал меня на улице, под охраной доставили в учебку. С командиром учебки удалось договориться через неделю: он выписал мне двухдневную командировку домой и потом, когда я не вернулся и ушёл в самоволку, не подавал в розыск ещё пару недель. Командир заранее знал, что я не вернусь. Так как за мной могли приехать домой, я договорился с хозяином клуба, где раньше работал. Работаю ночным сторожем и охранником днём. Живу на территории центра в подсобке, питаюсь на кухне заведения. Из зарплаты в 15 тысяч гривен хозяин высчитывает 5 тысяч за жильё и 5 тысяч за питание. Пока не окончится война, выходить на улицу не собираюсь. Меня и хозяина это положение устраивает: мне спокойно, а ему выгодно. Мужчин моего возраста – около 40 лет - сейчас практически нет, работать некому. Заведение престижное, дорогое, его никогда не проверяет ТЦК. Говорят, что хозяин договорился с тэцэкашниками", – рассказал "Стране" одессит Николай В.

Подобные трудовые убежища предоставляют уклонистам и на станциях техобслуживания, и у аграриев. Например, у фермеров и на агропредприятиях можно встретить мужчин, работающих за копейки в обмен на гарантию защиты от ТЦК и условно бесплатные жильё и питание.

"На моём предприятии сейчас работают три таких человека. Один из них военный, воевал два года, потом ушел в самоволку и категорически не хочет возвращаться на службу. Двое других – просто парни по 30 и 35 лет, трактористы. Все трое работают у меня безвылазно, живут на территории предприятия в помещении для персонала. Там есть все условия: печка, свет, вода, туалет на улице. Двое работают механиками, ремонтируют тракторы и комбайны, третий – сторожем. Оплата договорная: плачу по 10 тысяч каждому, плюс питание. И ребят, и меня это устраивает. ТЦК меня не трогают - договариваюсь. Кроме того, я спонсирую несколько подразделений", – рассказал "Стране" предприниматель из Николаевской области.

Тот же бизнесмен сообщил, что знает о существовании схем, по которым владельцы аграрных хозяйств договариваются на взаимовыгодных условиях с районными ТЦК о неприкосновенности их сотрудников, работающих на территории предприятий.

"В соседнем хозяйстве так работают около десятка мужиков, все скрываются от повесток. Хозяин агрофирмы за взятку договорился с ТЦК. И военкомы делают вид, что не знают об уклонистах, которые могут даже свободно по селу ходить и дома ночевать. Хозяину соседнего предприятия тоже выгодно: ему не нужно искать трактористов и комбайнеров для работы на полях, к тому же он экономит в деньгах, так как платит своим уклонистам мизерные зарплаты, по 5–6 тысяч в месяц, но обеспечивает их жильём и питанием", - говорит аграрий.

Что означает операция США в Венесуэле

На выходных США провели неожиданную операцию в Венесуэле, выкрав президента Мадуро и его жену. Их уже привезли в Штаты и намерены судить в Нью-Йорке - по обвинению в торговле наркотиками. По мнению американских СМИ, по совокупности обвинений для Мадуро могут затребовать смертную казнь. Первое судебное заседание состоится сегодня.

Власть в Венесуэле после этого сменилась, но не радикально: страну возглавила вице-президент Делси Родригес. Также на своих постах остались все ключевые министры Мадуро. То есть Штаты не сменили режим Венесуэлы, хотя и смогли сместить его многолетнего главу.

И сейчас ключевой вопрос - продолжит ли Вашингтон демонтаж правящей венесуэльской элиты (в том числе военными методами), либо договорится с оставшимися представителями режима Мадуро по вопросам, интересующим американцев - в частности, о доступе американских компаний к огромным запасам венесуэльской нефти (17% разведанных мировых запасов). Трамп уже сказал прямо, что Штатам нужна эта нефть.

Американские СМИ пишут, что еще до похищения Мадуро Белый дом делал ставку на Делси Родригес и считал ее договороспособной. Также писали, что Трамп предпочитает этот вариант, а не передачу власти оппозиционерам - вроде получившей Нобелевскую премию мира Марии Мачадо.

При этом пока признаков того, что между Трампом и Родригес царит взаимопонимание, нет.

В субботу президент США намекнул, что контакт с новой руководительницей Венесуэлы установлен, и есть некие договоренности. Но в тот же день Родригес это опровергла, осудив США за захват Мадуро и потребовав его освободить. На следующий день Трамп начал озвучивать прямые угрозы вице-президенту Венесуэлы. По его словам, "если она не поступит правильно, еи придется заплатить очень высокую цену, вероятно, больше, чем Мадуро".

То есть, некие расчеты на то, что правящая верхушка Венесуэлы пойдет на условия США, у Белого дома по-прежнему есть. Но вряд ли их можно считать "договорняком", версия о котором курсировала в первое время после захвата Мадуро (который прошел, по мнению некоторых, уж слишком гладко). Скорее это выглядит как ультиматум, который Вашингтон сейчас выставил Каракасу. Госсекретарь Рубио уже заявил, что пока новая власть Венесуэлы не примет некие решения, Штаты продолжат морскую блокаду страны и захват ее танкеров.

По данным Washington Post, и.о. президента Венесуэлы вчера обратилась с "примирительным заявлением" к Трампу. "Президент Дональд Трамп: Наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны", — сказала Родригес, добавив, что надеется на сотрудничество с правительством США в рамках "программы сотрудничества", - цитирует ее WP.

Но пока неясно, по какому пути пойдет дальше история с Венесуэлой. Даже если в руководстве страны есть лояльные Трампу силы, которые закрыли глаза на похищение Мадуро (или вообще помогли США), то развернуть полностью политику Венесуэлы, которую, контролируют идеологические "чависты" (причем не без участия китайцев, россиян и кубинцев), будет не так уж просто. Также как, например, если вдруг кто-то похитит Зеленского, то его преемнику будет очень непросто резко изменить позицию Украины по условиям мира с Россией.

При этом жесткий военный вариант - с массированными ударами и наземной операцией - вряд ли желателен и для самого Трампа. Он может быть непредсказуемым по внутриполитическим последствиям для президента США, если война затянется, станет приносить потери, а цены на нефть подскочат вверх.

Тем более, что в эту войну могут быть вовлечены другие страны региона - Трамп уже активно грозит Кубе и Колумбии, которые в свою очередь яростно критикуют Штаты на нападение на Венесуэлу. В "путинизации" политики США Трампа обвиняют и его оппоненты-глобалисты.

Война крайне непопулярна и в самих США. И даже "хирургическая", обошедшаяся без американских жертв, операция с захватом Мадуро вызвала протесты. А если будет большая война с серьёзными потерями, ситуация для президента усложнится катастрофически.

А экономически выжить в условиях нефтяной блокады Венесуэле, при желании, могут помочь Китай и Бразилия.



То есть, пока ситуация находится в развитии. И варианты могут быть самые разные. Начиная от того, что Трамп действительно сможет взять под контроль власть и нефть в Венесуэле и заканчивая тем, что он ввяжется в масштабную войну. Либо просто пустит ситуацию на самотек, удовлетворившись уже созданным пиар-эффектом от похищения Мадуро.

Последствия для мира и Украины у происходящего с Венесуэлой крайне неоднозначны.



Во-первых, это еще один мощный удар по "миропорядку, основанному на правилах", на защите которого базируется международная позиция Киева после вторжения РФ. Причем Трамп неспровоцированно атакует Венесуэлу не только без санкции ООН, но даже не особо прикрываясь каким-либо "возвышенными мотивами". Вашингтон практически прямым текстом говорит, что его цель – контроль над нефтью Венесуэлы. И что вообще, западное полушарие – это "сфера жизненных интересов Америки" и потому она может делать там то, что посчитает нужным.

"Если США вмешаются в дела Венесуэлы сейчас — без мандата ООН — то аргумент о том, что России никоим образом не было позволено вмешиваться в дела Украины без обращения в Совет Безопасности ООН, потеряет свою политическую и международно-правовую ценность — или нет?", - задается вопросом бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Во-вторых, события в Венесуэле затрудняют и без того очень непростой переговорный процесс по завершению войны в Украине. Причем затрудняют сразу с двух сторон.

С одной стороны, они усиливают позиции "ястребов" в окружении Трампа (сенатор Грэм, глава ЦРУ Рэдклиф), которые выступают за давление на Кремль и за отказ от уступок по Украине.

И теперь они, вполне вероятно, на фоне эйфории от пленения Мадуро, будут призывать Трампа "развить успех" и перестать "нянчиться с Путиным" и применить к нему максимально жесткие меры принуждения – санкции, поставки ракет Украине, помощь в усилении обстрелов РФ и т.д. Вплоть до попытки убить Путина или же захватить его как Мадуро. По итогу, ситуация может сорваться в штопор прямой эскалации между Россией и США. Правда, в Москве уже звучат предположения, что все случившееся в Венесуэле это "договоренности" между РФ и Вашингтоном, а потому теперь по "венесуэльскому методу" американцы будут давить не на Кремль, а на Зеленского. Однако, никаких доказательств эта теория не имеет (если не считать таковым давнее видео Жириновского со словами "Трамп захватит Венесуэлу, а мы - Украину"). Да и опыт июньской войны в Иране показывает, что военные успехи побуждают Трампа скорее ужесточать позицию по РФ, а не смягчать ее.

С другой стороны – происходящее в Венесуэле может подвигнуть на резкие шаги и Кремль. В России "партия войны" уже вопрошает, "а почему мы так не можем", "почему до сих пор не нанесли обещанные удары по центрам принятия решений", "почему еще жив Зеленский", "чего мы так долго возимся?". Это накладывается на предновогодние заявления РФ об атаке по резиденции Путина, за который Москва уже пообещала ответный удар, а также на удар по Херсонской области, за который также Медведев угрожал "ответкой" (причастность к обоим ударам Украина официально отрицает). Все это повышает вероятность некоего действия Москвы, которое выходит за рамки обычного масштабного ракетного удара.

То есть, повторимся, события в Венесуэле могут привести к эскалации войны в Украине и затруднить усилия по ее завершению.

Хотя, этому будет препятствовать нежелание Трампа рисковать прямым столкновением с Россией (с угрозой ядерной войны), а также его же желание все ж таки завершить войну в ближайшие месяцы, чтоб добавить республиканцам очков накануне довыборов в Конгресс.