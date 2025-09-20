В поезде, следующем во Львов, произошёл словесный конфликт из-за русского языка.

Кадры инцидента распространили телеграм-каналы.

Девочка и юноша, разговаривающие между собой по-русски, вызвали раздражение у пассажирки, ехавшей с ними в одном купе. Женщина особенно разозлилась, когда узнала, что молодые люди едут во Львов.

"А почему вы тогда говорите по-русски? Вы что, в РФ едете? Вы русифицируете наших детей. Сиди, б@я, дома и не едь во Львов. Возвращайся домой в Россию, я предупредила!" – пригрозила украиноязычная пассажирка, снимая подростков на видео.

Накануне депутат городского совета от партии "Свобода" Любомир Мельничук обеспокоился русификацией Львова.

Ранее детская писательница Лариса Ницой поддержала избиение "обмосковленных" детей за русский язык.

