Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько столкнулась с негативной реакцией в соцсетях после того, как опубликовала поздравление своему мужу с 12-летием брака на русском языке.

Об этом сообщают политические телеграм-каналы.

"Мы с первого класса вместе по жизни, сегодня уже 12 лет официально! Если нужно будет – я в мгновение ока отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир! И другого мне не нужно!", – написала артистка в Instagram.

Также Приходько опубликовала фотографию в сториз, где подпись также была сделана на русском. В комментариях часть пользователей выразила возмущение из-за этого. Некоторые даже заявили о намерении отписаться от страницы певицы.

"Вот только из-за языка и отпишусь... Не думала, что есть ещё одна Каменская", – написала в комментариях Натали Шпак.

В то же время другие пользователи поздравили певицу с годовщиной, а некоторые поддержали решение вести соцсети на русском.

Напомним, ранее с критикой столкнулась Настя Каменских, заявившая, что "неважно, на каком языке мы разговариваем".

Как мы сообщали, мовный омбудсмен требует запретить исполнение песен на русском языке в Украине.