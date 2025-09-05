В Славянске Донецкой области произошел языковой конфликт в местном продуктовом магазине. Военный потребовал от русскоговорящей продавщицы общаться с ним на украинском.

Конфликт снял на телефон сам мужчина.

На кадрах жительница Славянска говорит, что изъясняется на том языке, который более распространён в Донецкой области.

"Я этническая украинка. Я разговариваю на том языке, который в основном распространен в Донецкой области. Я прекрасно вас понимаю, вы прекрасно понимаете меня. Вы пришли сделать здесь скандал? Выложить в сеть, показать, какая я плохая женщина? Я думаю, вы правы. Извините. Я вас прекрасно понимаю. Почему вы не понимаете меня? Вы пришли защищать меня здесь или вы пришли меня унизить? Только потому, что я здесь родилась, что я украинка - вы за это меня хотите унизить?" - сказала продавщица.

Она добавила, что другие военные, которые были в Славянске, вели себя иначе, и за них местные жители готовы стоять горой. А с такими, как теперешний собеседник, который "унижает свой народ, а не защищает", она не хочет даже общаться.

Военный в ответ пригрозил, что к продавщице скоро придут представители власти и "ознакомят её с языковым законодательством, которому она должна подчиняться".

Ранее детская футбольная команда "Квадро Златополь" из Харьковской области снялась с турнира во Львовской области из-за оскорблений на почве происхождения со стороны местных жителей. Львовяне называли харьковчан фашистами, потому что они приехали из восточного региона.

Также мы писали, что во Львове местная жительница потребовала у группы харьковчан прекратить говорить по-русски.