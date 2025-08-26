Мобилизованный языковой инспектор и открытый гей из Одессы Александр Леоненко возвращается в свой город.

Об этом он сообщил в своем Инстаграме, добавив, что готов снова начать бороться с "рашистами", использующими русский язык.

Александр Леоненко также рассказал, что его жертвой стал водитель автобуса, на котором он ехал из Киева – языковой инспектор составил на него жалобу за общение с пассажирами на русском.

Как ему удалось демобилизоваться, инспектор-гей не сообщил.

Напомним, что Александра Леоненко мобилизовали в ВСУ в ноябре прошлого года, что вызвало его недовольство, поскольку его везли в учебный центр в автобусе, где звучала российская музыка.

Позже инспектор-гей объявил сбор пожертвований в размере 500 тысяч гривен в своем Инстаграме, из чего многие пользователи сделали вывод, что Леоненко собирает деньги на взятку для уклонения от армии.

Однако сам Леоненко объяснил, зачем собирает полмиллиона гривен. По его словам, ему нужно было выплатить огромный кредит и нанять адвоката, чтобы обжаловать решение военно-врачебной комиссии.