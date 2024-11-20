Мобилизованный языковой инспектор и открытый гей из Одессы Александр Леоненко объяснил, зачем собирает полмиллиона гривен. По его словам, ему нужно выплатить огромный кредит и нанять адвоката.

Об этом он написал в своем Инстаграме.

Журналисты спросили у Леоненко, собирает ли он деньги на взятку для уклонения от армии, как предположили многие пользователи сети. Молодой человек заверил, что деньги нужны ему на адвоката, чтобы обжаловать решение военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Я работаю с адвокатом по обжалованию решения ВВК, адвокат стоит дорого. Денег у меня нет. Я в больнице сейчас в стационаре, очень плохо себя чувствую. Пока я в больнице, мне нужно решить вопрос обжалования решения ВВК о моей пригодности, потому что с моими диагнозами я непригоден, ВВК нарушила законы", - написал Леоненко.

А позже он добавил, что на самом деле у сбора есть еще одна цель - закрыть кредит на 350 тысяч гривен, который он сейчас не может погашать из-за мобилизации.

Срочность сбора, на который он отвел 6 дней, одессит объяснил выпиской из больницы.

"Через 6 дней меня выпишут из больницы, где я сейчас лежу в стационаре, и вернут на полигон. И если до этого времени не решить вопрос обжалования решения ВВК, то со своим ужасным здоровьем умру на полигоне в первый же день", - написал он.

Напомним, неделю назад Леоненко сообщил, что его мобилизовали и везут в учебный центр. Причем в ТЦК его доставила полиция, куда он пришел жаловаться на использование русского языка одесским предпринимателем.

Вчера он объявил, что собирает полмиллиона гривен. Как предположили в интернете, на взятку для уклонения от службы в армии.