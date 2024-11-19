Мобилизованный языковой инспектор и открытый гей из Одессы Александр Леоненко (как он себя называет, Алекс), судя по всему, собирает деньги на взятку для уклонения от службы в армии.

В своем Instagram активист призвал скидывать ему пожертвования.

"Чтобы решить вопрос моей безопасности и моей жизни, нужно около 500 тысяч гривен. За 2 часа после открытия сбора мне на карту поступило уже 4 тысячи гривен... На сбор есть всего 6 дней", - сказано в публикации Алекса.

Подробностей происходящего с ним после мобилизации он не сообщил, объяснив это тем, что "до сих пор продолжается массовая атака украинофобов" на его страницу, которые желают ему смерти и могут использовать любую информацию, чтобы навредить ему.

Напомним, около недели назад Алекс возмутился тем, что его мобилизовали, да еще везли в учебный центр под русскую музыку. В Одессе он известен тем, что постоянно приставал к местным предпринимателям, требуя заменять русскоязычные вывески и использовать украинский язык.

Ранее известный в Украине автор патриотических песен Антин Мухарский признался, что до сих пор не на фронте, потому что "ссыт", а от страха у него "тянет сердце".